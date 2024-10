Welche Promidame zeigt sich hier von ihrer haarigen Seite?

So kennen wir Halle Berry (58): im Glamour-Look auf dem roten Teppich. © Jordan Strauss/AP/dpa

In einem Video hält sie ihre buschige Achsel in die Kamera, präsentiert sich mit ungekämmten Haaren und ungewöhnlich vielen Tattoos. "Was hast du da gemacht, Norma?", fragt die 58-Jährige die Dame neben ihr lachend. "Das sind die Dinge, die ich dir antue", antwortet Norma ebenfalls amüsiert.

Berrys neue Verwandlung ist kein alltäglicher Look, sondern hängt mit ihrer Rolle im neuen Horrorstreifen "Never Let Go" ("Lass niemals los") zusammen, der seit dem 26. September in den deutschen Kinos läuft.

"Einer der komplexesten Charaktere, die ich verkörpern durfte", schreibt die Schauspielerin in ihrem Instagram-Beitrag und machte gleichzeitig Werbung für ihren neuen Film.

Bei der Frau neben Berry handelt es sich um Maskenbildnerin Norma Patton-Lowin.