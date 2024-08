Wem steht's besser? Riccardo Simonetti probiert Muttis altes Brautkleid

Ganze 40 Jahre ist her, dass Riccardos geliebte Mama Anna selbst in dem weißen Dress vor den Traualtar trat. Und da der Moderator in dieser Woche seinen Partner Steven auf Mallorca heiratet , ließ er es sich nicht nehmen, das Kleid einmal selbst anzuprobieren.

Riccardo Simonetti ist in Sachen Mode experimentierfreudig. © Rolf Vennenbernd/dpa

Anders als seine Mutter blieb der Social-Media-Star unter dem transparenten Überwurf des Kleides nämlich oberkörperfrei!

Dazu trug er eine weiße Schlaghose aus dem eigenen Kleiderschrank und den weißen Federkopfschmuck, der schon beim Original-Outfit für besondere Akzente gesorgt hatte.

Am Hochzeitstag selbst will es Riccardo klassisch und elegant halten. "Ich will mein Outfit noch in dreißig Jahren anschauen und sagen: 'Wow, das ist schön'", verriet er kürzlich in einem Gespräch mit der Zeitschrift "Bunte".

Im November hatte Riccardo Simonetti auf Instagram die Verlobung mit seinem Partner Steven verkündet. Darüber hinaus hält er den Amerikaner aber weitgehend aus den sozialen Medien und der Öffentlichkeit heraus, um ihn vor queer-feindlichen Kommentaren zu schützen.