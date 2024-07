Riccardo Simonetti macht seinem Steven ein zuckersüßes Liebesgeständnis!

Berlin - Noch in diesem Jahr will Riccardo Simonetti (31) seinen Verlobten Steven heiraten. Der Entertainer ist sich sicher, den Mann fürs Leben gefunden zu haben.

Seit November vergangenen Jahres ist Riccardo Simonetti (31) mit seinem Partner Steven verlobt. © Screenshot/Instagram/riccardosimonetti (Bildmontage)

Da schwebt aber jemand auf Wolke sieben! Und weil Verliebte ihr Glück am liebsten mit der ganzen Welt teilen, nutzte Riccardo Simonetti eine Fragerunde auf Instagram, um seinem Herzbuben eine zuckersüße Liebeserklärung zu machen.

"So ein Mensch wie Steven ist mir noch nie begegnet und ich treffe jeden Tag eine Million Menschen", schrieb der 31-Jährige in seiner Story. Sein Freund sei "durch und durch voller Liebe" und "die Art Partner, der möchte, dass man über sich hinauswächst und glücklich ist".

Bei dem US-Amerikaner kam Riccardo aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Steven sei "selbstlos und eigenständig, nie langweilig oder gelangweilt und ein Gesicht, in das ich mich ungelogen jeden einzelnen Tag aufs Neue verliebe".

Für seinen Freund, den er zum Schutz vor LGBTQ-feindlichen Kommentaren nicht öffentlich zeigt, könnte sich Riccardo laut eigener Aussage sogar vorzustellen, in die USA auszuwandern. Nirgendwo fühle er sich so frei wie in Los Angeles, verriet der Moderator weiter.