Wenige Tage nach Verkündung der Schwangerschaft: Baby von TV-Star stirbt im Bauch

Alles in Kürze

TikTok-Star Enya Wandres (25) alias Enyadres hat ihr ungeborenes Baby verloren. © Bildmontage: Instagram/enyadres (Screenshots)

Die Social-Media-Influencerin, die vor allem auf TikTok extrem erfolgreich unterwegs ist und mit bürgerlichem Namen eigentlich Enya Wandres heißt, teilte den schweren Schicksalsschlag via Instagram mit ihren Fans.

"Ein kleines Herz hat aufgehört zu schlagen, aber es war unser Herz, das zerbrach. Heute, am 10. Juni, genau einen Monat vor meinem Geburtstag, zünde ich eine Kerze an. Für ein Leben, das zu kurz war, aber für uns unvergesslich", schreibt die 25-Jährige.

Trotz des schweren Verlustes richtet Enyadres in ihrer Trauer auch noch ein paar direkte Worte an ihr verstorbenes Baby. Weiter schreibt sie: "Ein Sternenkind. Unser Kind. Du warst nur kurz da. Aber du bleibst für immer."

Auf ihre Follower kann sich die gebürtige Nordrhein-Westfälin mit niederländischen Wurzeln ebenfalls verlassen. Sie senden der Blondine viel Kraft und aufbauende Worte.

"Alles, was euer kleines Wunder kannte, war dein Herzschlag, deine Wärme, deine Liebe. Und das war alles, was es brauchte. Das kann dir niemand nehmen", zeigte eine Userin in den Kommentaren besonders viel Mitgefühl.