„Küssen nur, wenn die Kamera läuft“: GZSZ-Gaststar Cosma Dujat über Vorbereitung auf intime Szenen

Hamburg - "Spannend sind natürlich die Rollen, die nicht so super dicht an mir dran sind. Den unterschiedlichen Charakteren auf den Grund ihrer Seele schauen" - Einer der Gründe, weshalb Cosma Dujat (36) Schauspielerin geworden ist, wie sie im Gespräch mit TAG24 verrät.

Cosma Dujat (36) ist sowohl als Schauspielerin als auch als Coachin tätig und setzt sich für das Rollenbild der Frau im Schauspiel ein. © Alexander Resch

Neben dem Schauspiel ist die 36-Jährige selbst auch als Coachin für Film und Medien tätig und unterstützt dabei unter anderem Schauspielerinnen und Schauspieler bei der Vorbereitung auf ihre Rollen.

Als Cosma vor Kurzem einen Gastauftritt bei GZSZ hatte, gab es auch dort am Set einen Coach - allerdings wegen einer anderen Angelegenheit.

Intimitätskoordinator. So nennt man Personen, die bei Film- oder Theaterproduktionen Schauspieler und Schauspielerinnen sowie Regie bei der Umsetzung intimer Szenen beraten. Dabei immer mit dem Ziel, einen respektvollen Umgang zwischen den Beteiligten zu schaffen.

Auch für ihre Kuss-Szene am GZSZ-Set gab es diese Art von Coach. "Also ich fand das total toll. Gerade in Bezug auf intime Szenen. Das ist etwas, was jetzt seit ein paar Jahren Gott sei Dank auch in Deutschland angekommen ist", berichtet Cosma begeistert im Gespräch.

Ähnlich wie bei Kampfszenen wird auch in diesen Fällen alles durchchoreografiert. "Und das ist so unfassbar wertvoll und wichtig und macht alles so viel einfacher und entspannter", so die 36-Jährige weiter. Doch wie genau läuft die Arbeit mit einem Intimitätskoordinator am Set ab?