Wenige Wochen nach Antrag ist alles aus: Schlagerstar Michelle und ihr Eric sind getrennt
Köln - Dieses Liebes-Aus kommt überraschend! Erst im Februar hatte Eric Philippi (29) seiner Michelle (54) auf ihrem Abschiedskonzert in Berlin die Fragen aller Fragen gestellt, woraufhin die Schlagersängerin ohne Zweifel mit Ja antwortete. Nun wird bekannt: Die beiden sind kein Paar mehr.
Bereits 2024 hatte der Sänger und Komponist Michelle einen Antrag gemacht, doch wenige Wochen nach dem zweiten Antrag geben die beiden gegenüber Bild ihr Beziehungs-Ende bekannt.
Unter Tränen verrät Philippi im Gespräch: "Ja, es stimmt. Wir sind getrennt. Es ist alles noch frisch." Der 29-Jährige gesteht, dass die Trennung von ihm aus ging. Einen genauen Grund kann oder will er allerdings nicht liefern.
"Wir sind beide mittendrin, das zu verarbeiten. Es geht uns überhaupt nicht gut", so Philippi weiter.
Auch für Schlagerstar Michelle sei die Situation keinesfalls leicht, sie habe während des Gesprächs sichtlich um Worte gerungen, wie Bild zu berichten weiß.
"Wir befinden uns in einem riesigen Gefühlschaos. Das müssen wir für uns selbst jetzt erst einmal sortieren", erklärt die 54-Jährige. Sie verweist darauf, dass das Ex-Paar nun Zeit für sich benötige. "Jeder für sich", betont Michelle.
Schlagersängerin Michelle muss nach Beziehungs-Ende mit Eric Philippi zu sich selbst finden
Auch wenn es der Sängerin aktuell nicht gut gehe, versuche sie nach vorn zuschauen. "Ich bin ja ein Stehaufmännchen. Krone richten und weiter geht’s." Allerdings müsse sie nun erst einmal wieder zu sich selbst finden, erklärt die "Wer Liebe lebt"-Interpretin.
Vier Jahre lang waren Michelle und Eric Philippi ein Paar. Sie kamen 2022 zusammen und machten im darauffolgenden Jahr ihre Beziehung öffentlich. Der Altersunterschied von 25 Jahren hatte in der Öffentlichkeit für Spott gesorgt, dennoch schien ihre Liebe gefestigt - bis jetzt.
Titelfoto: Felix Hörhager/dpa