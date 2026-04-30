Zu privilegiert? Emily Blunt erntet nach Aussagen heftige Kritik

Los Angeles (USA) - Hollywood-Berühmtheit Emily Blunt (43) sorgte im Zuge eines Karriere-Ratschlags für ordentlich Gesprächsstoff – und das nicht im positiven Sinne. Zum Auftakt von "Der Teufel trägt Prada 2" wurde die Schauspielerin gefragt, welche Tipps sie Menschen geben würde, die unzufrieden mit ihrem Job sind. Ihre Antwort sorgte dabei für Empörung.

Die britische Schauspielerin Emily Blunt (43) spielte bereits in unzähligen bekannten Filmen wie "Oppenheimer" oder "Jungle Cruise" mit. © Getty Images via AFP

Wie Daily Mail berichtete, war das Sternchen gerade im Podcast "Betches" zu Gast, als die heiß diskutierte Frage aufkam. Für die 43-Jährige war dabei ganz klar, was in einer solchen Situation zu tun sei: "Man sollte etwas finden, was man auch wirklich machen will" – Geld spiele dabei eher eine untergeordnete Rolle.

Blunt riet dazu, die Leidenschaft über das Gehalt zu stellen. Was als motivierender Ratschlag gemeint war, erntete online jedoch heftige Kritik. Auf Social Media wurde der Britin vorgeworfen, aus einer privilegierten Postion zu sprechen.

So häuften sich Kommentare wie "Es ist so einfach, das zu sagen, wenn man Millionen verdient" oder "Die meisten Menschen auf der Welt arbeiten, weil sie das Geld brauchen" unter dem YouTube-Video an.