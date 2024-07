Sylvana Wollny nicht mehr da: Ihr Verlobter Florian Köster zelebriert die "Trennung"!

Sylvana Wollny (32) und ihr Verlobter Florian Köster (41) sind bereits seit 2011 ein Paar. © Bildmontage: Instagram/floriankoester44, Instagram/sylvana_wollny (Screenshots)

Das Single-Leben hat der 41-Jährige eigentlich seit geraumer Zeit hinter sich gelassen. Bereits seit 2011 ist Flo der feste Partner an der Seite der zweitältesten Tochter von Silvia Wollny (59). Gemeinsam hat das Paar zwei Kinder.

Doch unverhofft kommt oft, heißt es so schön. Während er im Auto saß, offenbarte die TV-Bekanntheit ("Die Wollnys") gegenüber seinen Fans: "Leider sitz' ich nicht gerade da oben im Flugzeug."

Stattdessen habe er seine Tochter Celina-Sophie soeben zur Schule gebracht. Schließlich hatten die Ferien in NRW zu diesem Zeitpunkt noch nicht begonnen. Was das jetzt für ihn bedeutete, rief er wenig später in die Kamera: "Sturmfrei!"

Wie der 41-Jährige erklärte, seien seine Verlobte und die kleine Anastasia "schon mal vorgeflogen in die Türkei". Die seltene Chance, die Bude im heimischen Ratheim ganz für sich allein zu haben, wollte Flo natürlich nicht ungenutzt verstreichen lassen.

Auf dem Heimweg fragt er sich: "Was mache ich denn jetzt? Beziehungsweise, was mache ich jetzt nicht mehr?" Was folgte, war ein skurriles Video mit allerlei Missetaten, die seine Verlobte so wohl niemals hätte durchgehen lassen.