"Wer zum Teufel soll das denn sein?": Hollywood-Star erkennt sich selbst nicht wieder
Los Angeles (USA) - Auf Instagram macht sich Hollywood-Star Kevin Hart (46) ordentlich Luft! Der Grund für seine Unzufriedenheit: Sein vermeintliches Abbild in einem Wachsfigurenkabinett, das ihm jedoch so gar nicht ähnlich sieht.
Mit seinem Post greift der US-Schauspieler das Wachsfigurenkabinett direkt an: "Was zur Hölle... Was habe ich diesen Leuten getan... Das ist ein Angriff auf mich... Wer zum Teufel soll das denn sein???", schreibt Hart unter dem Video, welches seine Nachbildung zeigen soll. Doch die ist weit verfehlt.
Zumindest das Outfit der Wachsfigur - schwarze Hose, schwarzes T-Shirt, Lederjacke und eine funkelnde Goldkette - erinnern an den typischen Look des "Central Intelligence"-Darstellers.
Doch im Gesicht will so gar keine Ähnlichkeit mit dem Komiker entstehen. Weder seine Gesichtszüge noch sein breites Grinsen passen zu dem Original.
Hart nimmt es jedoch mit Humor: "An diesem Punkt versuchen diese Museen einfach, mich zum Weinen zu bringen. Das muss aufhören", schreibt er unter dem Post weiter.
Wachsfigur von Kevin Hart sorgt im Netz für Spott
Diese Version seiner selbst will er dennoch nicht weiter sehen und fordert von dem Wachsfigurenkabinett eine Neuanfertigung.
Während Hart mit der Nachbildung hadert, nutzten seine Schauspielkollegen die Gelegenheit für einen Seitenhieb. "Sie ist perfekt. Ändert nichts daran", ließ Dwayne "The Rock" Johnson (53) in der Kommentarspalte verlauten. Und auch "Avengers"-Star Don Cheadle (61) bestärkte das Museum scherzhaft und schrieb: "Macht ihn fertig."
Titelfoto: Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP