"Wer zum Teufel soll das denn sein?": Hollywood-Star erkennt sich selbst nicht wieder

Los Angeles (USA) - Auf Instagram macht sich Hollywood-Star Kevin Hart (46) ordentlich Luft! Der Grund für seine Unzufriedenheit: Sein vermeintliches Abbild in einem Wachsfigurenkabinett, das ihm jedoch so gar nicht ähnlich sieht.

Schauspieler Kevin Hart (46, hier das Original) ist mit seiner Wachsnachbildung so gar nicht zufrieden. © Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Mit seinem Post greift der US-Schauspieler das Wachsfigurenkabinett direkt an: "Was zur Hölle... Was habe ich diesen Leuten getan... Das ist ein Angriff auf mich... Wer zum Teufel soll das denn sein???", schreibt Hart unter dem Video, welches seine Nachbildung zeigen soll. Doch die ist weit verfehlt.

Zumindest das Outfit der Wachsfigur - schwarze Hose, schwarzes T-Shirt, Lederjacke und eine funkelnde Goldkette - erinnern an den typischen Look des "Central Intelligence"-Darstellers.

Doch im Gesicht will so gar keine Ähnlichkeit mit dem Komiker entstehen. Weder seine Gesichtszüge noch sein breites Grinsen passen zu dem Original.

Hart nimmt es jedoch mit Humor: "An diesem Punkt versuchen diese Museen einfach, mich zum Weinen zu bringen. Das muss aufhören", schreibt er unter dem Post weiter.