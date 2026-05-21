Überraschung bei den Ochsenknechts: Wilson Gonzalez verkündet Verlobung

Berlin - Große Überraschung im Staffelfinale der Sky-Doku-Soap "Diese Ochsenknechts": Der ältere Bruder von Jimi Blue , Wilson Gonzalez Ochsenknecht (36), hat sich verlobt!

Der Schauspieler Wilson Gonzalez Ochsenknecht (36) hält sein Privatleben sonst aus der Öffentlichkeit heraus. Umso überraschender kommt jetzt die Verlobung. (Archivfoto) © Annette Riedl/dpa

In der letzten Folge der fünften Staffel, die den Familienurlaub der Ochsenknechts in Südafrika begleitet, platzt der Schauspieler mit der emotionalen Nachricht heraus.

Bei einem gemeinsamen Strandmoment nutzt Wilson die Gelegenheit für eine besondere Ankündigung: "Wir wollten offiziell verkünden: Wir haben uns verlobt!", sagt er vor laufender Kamera. Daraufhin bricht Jubel in der Familie aus.

Bruder Jimi Blue (34) reagiert sofort begeistert: "Wer ist Trauzeuge?" und bietet sich direkt selbst an. Schwester Cheyenne (25) kontert "Ich will Trauzeugin werden!" – und sorgt damit für Gelächter. Jimi legt nach und übernimmt schon mal die Planung für den Junggesellenabschied.

Wer Wilsons Verlobte ist, hält der Schauspieler weiterhin geheim. Bekannt ist lediglich, dass das Paar seit Jahren zusammen ist und 2024 eine gemeinsame Tochter bekam.

Auch zur Verlobung selbst gibt es Details: Im Dezember überraschte Wilson seine Partnerin mit Konzerttickets für ihre Lieblingsband Radiohead. Dort kam es dann zur ungewöhnlichen Wendung – seine Freundin stellte die entscheidende Frage. "Sie hatte Tränen in den Augen und fragte mich, ob ich sie heiraten will", so Wilson. Seine Antwort fiel eindeutig aus: Ja.