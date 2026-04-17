"White Lotus"-Star Aubrey Plaza strahlt mit Babybauch auf dem roten Teppich

New York (USA) - Aubrey Plaza (41) hat ihren ersten großen Auftritt seit der Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft absolviert - und dabei alle Blicke auf sich gezogen.

Nach einer schwierigen Lebensphase erwartet Hollywood-Star Aubrey Plaza (41) ihr erstes Kind. © SLAVEN VLASIC / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Die Schauspielerin präsentierte bei einer Vorführung ihrer neuen Animationsserie "Kevin" im New Yorker Kino Metrograph stolz ihren Babybauch.

In einem weißen Minikleid mit blauen Blumenmustern posierte Plaza strahlend für die Kameras. Begleitet wurde sie von Co-Stars wie Whoopi Goldberg, Quinta Brunson und John Waters. Die Serie, die sie gemeinsam mit Joe Wengert und Dan Murphy entwickelt hat, erzählt die ungewöhnliche Geschichte einer Hauskatze, die beschließt, ohne Menschen zu leben.

Privat erlebt Plaza derzeit eine besonders bewegende Zeit: Gemeinsam mit ihrem Partner Christopher Abbott (40) erwartet sie ihr erstes Kind, das im Herbst zur Welt kommen soll. Die Schwangerschaft bestätigte sie kürzlich selbst auf ihre typisch trockene Art: "Da ist ein Baby in mir", erklärte sie überraschend.

Nach einem emotional schwierigen Jahr, in dem sie den Verlust ihres getrennt lebenden Ehemannes Jeff Baena (†47) verarbeiten musste, wirkt Plaza nun sichtbar glücklich. Beobachter sprechen von einer "wunderschönen Überraschung", die für neuen Lebensmut sorgt.