Wie läuft es mit Christian Wolf? Ex-"GNTM"-Kandidatin Romina Palm spricht über ihre Beziehung

Köln - Schon etwas mehr als ein halbes Jahr sind Romina Palm (24) und Christian Wolf (28) ein Paar. Nun hat die ehemalige " Germany's Next Topmodel "-Teilnehmerin über ihre Beziehung gesprochen.

Wichtig seien für sie vor allem die kleinen Momente, die sie mit dem Fitness-Influencer erlebe. "Kurz in den Arm genommen zu werden oder zusammen Gassigehen und dabei quatschen", so die Ex-Freundin von Stefano Zarrella (33).

Und die 24-Jährige kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. "Ich habe wirklich die schönste Beziehung, die ich mir je hätte vorstellen können", erklärt Romina in einer Instagram-Fragerunde.

Das Model und Christian Wolf (28) genießen ihr Glück in vollen Zügen. © Instagram/Screenshot/christianwolf

Ein Hindernis sieht das Model jedoch nicht darin. "Natürlich kommen diese Gedanken auf, dass ich diese ganzen wundervollen und einzigartigen Gefühle auch mit meinem Partner, den ich sehr liebe, erleben möchte", spricht sie über ein mögliches gemeinsames Kind mit Christian.

Dennoch steht für die 24-Jährige fest: "Für mich ist einfach nur wichtig, dass ich den Dreien jetzt alle Zeit der Welt und vor allem ganz viel Freiraum lasse. Das ist ihr Moment und ich stelle mich ganz hinten an."

Aber nicht nur die Influencerin schwärmt von der Beziehung, sondern auch ihr Liebster. "Romi wirkt richtig oft wie so eine wunderschöne Frau aus Filmen über die Goldenen Zwanziger – wisst ihr, was ich meine?", schrieb er zu einem Schnappschuss seiner Angebeteten, den er in einer Instagram-Story gepostet hat.

Anscheinend haben die beiden sich gesucht und gefunden.