Wie romantisch! Partner hält im Heli um die Hand von Ex-Erotikstar Annina Semmelhaack an

Annina Semmelhaack (48) und ihr Partner Hagen Reinhold (46) haben sich verlobt. © Screenshot/Instagram/annina.semmelhaack

Vor wenigen Wochen hatte die 48-Jährige ihre politischen Ämter im Kreis Pinneberg niedergelegt und war in die Nähe ihrer alten Heimat Bremen gezogen. Dort wollte sie mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen, nachdem die Großmutter der 48-Jährigen verstorben war.

Durch ihren Umzug musste sie auch gezwungenermaßen eine Politik-Pause einlegen und beruflich etwas zurückschalten. Doch dafür geht es privat einen Schritt vorwärts.

"Wir hatten kürzlich einen kurzen Hubschrauberflug", erklärte Semmelhaack in einem Interview mit RTL und streckte dabei ihre Hand in die Kamera. "Seitdem trage ich diesen Ring. Wir sind mittlerweile verlobt!" Partner Hagen Reinhold (46) hatte also um ihre Hand gebeten.

Wann und wo die Hochzeit stattfinden soll, ist noch unklar. "Das wird man dann vielleicht noch erfahren", klärte die ehemalige "Big Brother"-Bewohnerin der neuen Staffel. Semmelhaack hatte während eines Praktikums 2022 ihren jetzigen Verlobten und Ex-FDP-Bundestagsabgeordneten Reinhold kennengelernt und sich schnell verliebt.