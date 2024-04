Wie wird das Baby von Luca und Christina Hänni (nicht) heißen?

Bei Christina und Luca Hänni sorgt derzeit das Thema Babyname für Aufregung. © Henning Kaiser/dpa

Im Interview mit dem TV-Sender RTL gesteht die Profitänzerin (Let's-Dance-Debüt 2017) nun, dass der Name aktuell ein großes Thema sei. "Im Moment ist das mehr eine Baustelle", offenbart die 34-Jährige.



Ehemann Luca Hänni erklärt zudem, dass es äußerst schwierig sei, einen Namen zu finden, der sowohl in Deutsch als auch Schweizerdeutsch passen würde.

"Bei manchen Namen sagst du auf Deutsch: 'Oh, ist das schön!' Und dann auf Schweizerdeutsch...", merkt der DSDS-Sieger von 2012 an.

Einig sind sich die beiden in jedem Fall darüber, dass der Name in beiden Ländern nicht unterschiedlich ausgesprochen werden soll, daher lieber nicht die Buchstaben R und K beinhalten sollte.