Wieder ein deutsches Model! Klum-Ex Vito Schnabel heiratet 21-Jährige

New York City - Während das Alter seiner Partnerinnen für Vito Schnabel (37) kaum eine Rolle zu spielen scheint, liegen seine äußerlichen Präferenzen klar auf der Hand: Der Ex-Partner von Heidi Klum (51) hat ein Faible für besonders schöne Frauen! Schon in der kommenden Woche sollen die Hochzeitsglocken läuten - für ihn und seine 16 Jahre jüngere Model-Freundin.

Vito Schnabel (37) und Heidi Klum (51) waren rund drei Jahre lang ein Paar. (Archivbild) © ADRIAN SANCHEZ-GONZALEZ / AFP

Der Kunsthändler und Sohn des berühmten US-Malers Julian Schnabel (72) war von 2014 bis 2017 mit der 14 Jahre älteren GNTM-Jurorin liiert. Doch die Beziehung scheiterte bekanntermaßen, Heidi heiratete zwei Jahre später Kaulitz-Zwilling Tom (34).

Nun scheint auch Schnabel endlich das große private Glück gefunden zu haben! Jahrelang galt er als einer der begehrtesten, wohlhabendsten und umtriebigsten Junggesellen der USA.

Der 37-Jährige war nicht nur mit Heidi, sondern auch mit anderen (deutlich älteren) Models wie Liv Tyler (47) und Elle Macpherson (60) zusammen. Hinzu kamen Schauspielerinnen wie Depp-Ex Amber Heard (38).

Doch inzwischen scheint er in ganz anderen Altersgefilden die Frau seiner Träume gefunden zu haben - der US-Amerikaner ist seit eineinhalb Jahren mit dem deutsche Model Helena Althof (21) liiert. Die Bild berichtet nun, dass sogar die Hochzeit der beiden kurz bevorstünde!

Demnach wollen sich die beiden bereits am kommenden Dienstag in einem New Yorker Standesamt das Jawort geben.