Liebes-Comeback nach vier Jahren Pause: Thomas Helmer und Yasmina Filali sind wieder ein Paar

Hamburg - Vier Jahre lebten Thomas Helmer (61) und Yasmina Filali getrennt. Jetzt haben sie wieder zueinandergefunden - bei der Trennungstherapie.

Thomas Helmer (61) und Yasmina Filali (50) fanden nach vier Jahren wieder zueinander. © Screenshot/YouTube/Yasmina Filali

Im August 2022 erklärten Helmer und Filali ihre Ehe offiziell für gescheitert, und das nach 21 Jahren Liebe und 17 Jahren Ehe.

Der Bild verrieten sie jetzt allerdings, dass die beiden wieder ein Paar sind! "Wir haben festgestellt, wir können getrennt ganz gut, aber zusammen sind wir einfach besser", so das wiedervereinte Pärchen.

Nach ihrer Trennung hatten der Ex-Fußballprofi und die Schauspielerin eine freundschaftliche Beziehung, die Scheidungspapiere haben sie nie eingereicht.

In den vergangenen vier Jahren gab es zwar Gerüchte über neue Partnerschaften. Offenbar hat es aber mit anderen nicht funktioniert.

"Wir haben vier Jahre geprüft, ob wir auch ohne den anderen leben können. Die Antwort war: Ja. Aber zusammen macht es einfach deutlich mehr Spaß", so die einfache Erklärung der Neuverliebten.

Eine gemeinsame Therapie war dabei offenbar der Schlüssel zur neu entflammten Liebe.

"Eigentlich haben wir zuerst eine Trennungstherapie gemacht. Aber aus der Trennungstherapie wurde irgendwann eine Paartherapie. Übrigens etwas, das ich auch Paaren, die nicht getrennt sind, raten würde, alle paar Jahre zu machen", so Filali gegenüber der Bild.