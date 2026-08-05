Geheimtipp für Eltern? So kurios brachte RTL-Star seinen Sohn einst zum Einschlafen

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Im Kampf um ausreichend Schlaf greifen frischgebackene Eltern zuweilen auf kreative Lösungen zurück: so auch Schauspieler Marc Dumitru (40).

Von Frederick Rook

Köln - Im Kampf um ausreichend Schlaf greifen frischgebackene Eltern zuweilen auf kreative Lösungen zurück. So auch Schauspieler Marc Dumitru (40).

Marc Dumitru (40) spielt in der RTL-Vorabendserie "Alles was zählt" den ambitionierten Anwalt Kilian Reichenbach.
Marc Dumitru (40) spielt in der RTL-Vorabendserie "Alles was zählt" den ambitionierten Anwalt Kilian Reichenbach.  © Henning Kaiser/dpa

Wie der "Alles was zählt"-Star jetzt im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur (dpa) offenbarte, brachte er seinen Sohn einst mit dem monotonen Sound eines Küchengeräts zum Einschlafen.

"Als unser Sohn noch ganz klein war und extrem schlecht schlief, hat uns manchmal nur noch die Dunstabzugshaube geholfen", erinnerte sich Dumitru. Nur das Geräusch alleine verfrachtete seinen Junior aber noch nicht ins Land der Träume.

Ergänzend schob der fürsorgliche Familienvater hinterher: "Wir haben sie angemacht und sind manchmal bis zu zwei Stunden lang mit ihm in der Trage vor der laufenden Dunstabzugshaube auf und ab gelaufen."

Blut-Schock im eigenen Auto! TV-Moderator Thore Schölermann fassungslos über Verbrecher
Promis & Stars Blut-Schock im eigenen Auto! TV-Moderator Thore Schölermann fassungslos über Verbrecher

Der Mix aus beiden Methoden habe schließlich den gewünschten Erfolg gebracht - das Kind konnte schlafen. Ihm sei aber sehr wohl bewusst, dass der Kniff auf Außenstehende durchaus seltsam wirken könne.

"AWZ"-Star Marc Dumitru verteidigt sich: "Eltern machen solche Dinge!"

Der 40-jährige Schauspieler lebt mit seiner Familie in Düsseldorf.
Der 40-jährige Schauspieler lebt mit seiner Familie in Düsseldorf.  © Rolf Vennenbernd/dpa

"Das klingt verrückt, stundenlang um eine laufende Dunstabzugshaube laufen", gab der 40 Jahre alte AWZ-Darsteller offen und ehrlich zu. Gleichzeitig betonte er zu seiner Verteidigung aber auch: "Eltern machen solche Dinge."

Hintergrund des Ganzen ist das sogenannte Weiße Rauschen ("White Noise"). Die eintönigen Geräusche werden nicht nur von Babys und Kleinkindern als angenehm empfunden. Auch viele Erwachsene nutzen diese als Einschlaf-Hilfe.

Neben speziellen Geräten, Apps und Tonaufnahmen mit gleichmäßigen Geräuschen führen mitunter auch bestimmte Haushaltsgeräte wie etwa ein laufender Haartrockner oder eben die eingeschaltete Dunstabzugshaube zum Ziel.

Monatelang in Klinik: Update zu schwer kranker Christina Applegate
Promis & Stars Monatelang in Klinik: Update zu schwer kranker Christina Applegate

Dumitru zählt zu den Stars der Serie "Alles was zählt", die seit 2006 im Vorabendprogramm von RTL läuft. Dort spielt er den ambitionierten Anwalt Kilian Reichenbach. 2024 wurde er Vater eines Sohnes. Er lebt mit seiner Familie in Düsseldorf.

Titelfoto: Henning Kaiser/dpa

Mehr zum Thema Promis & Stars: