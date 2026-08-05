Geheimtipp für Eltern? So kurios brachte RTL-Star seinen Sohn einst zum Einschlafen

Köln - Im Kampf um ausreichend Schlaf greifen frischgebackene Eltern zuweilen auf kreative Lösungen zurück. So auch Schauspieler Marc Dumitru (40).

Marc Dumitru (40) spielt in der RTL-Vorabendserie "Alles was zählt" den ambitionierten Anwalt Kilian Reichenbach. © Henning Kaiser/dpa

Wie der "Alles was zählt"-Star jetzt im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur (dpa) offenbarte, brachte er seinen Sohn einst mit dem monotonen Sound eines Küchengeräts zum Einschlafen.

"Als unser Sohn noch ganz klein war und extrem schlecht schlief, hat uns manchmal nur noch die Dunstabzugshaube geholfen", erinnerte sich Dumitru. Nur das Geräusch alleine verfrachtete seinen Junior aber noch nicht ins Land der Träume.

Ergänzend schob der fürsorgliche Familienvater hinterher: "Wir haben sie angemacht und sind manchmal bis zu zwei Stunden lang mit ihm in der Trage vor der laufenden Dunstabzugshaube auf und ab gelaufen."

Der Mix aus beiden Methoden habe schließlich den gewünschten Erfolg gebracht - das Kind konnte schlafen. Ihm sei aber sehr wohl bewusst, dass der Kniff auf Außenstehende durchaus seltsam wirken könne.