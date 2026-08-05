Kiez-Legende trifft am Todestag seiner Schwester auf deren Peiniger: So reagiert der Kneipen-Chef

Hamburg - Schwerer Tag für Kiez-Legende Daniel "Kellerkind" Schmidt (42). Der Betreiber des "Elbschlosskellers", die gemeinhin als " härteste Kneipe Deutschlands " gilt, verlor auf den Tag genau vor 15 Jahren einen geliebten Menschen.

Daniel "Kellerkind" Schmidt (42) ist seit Jahrzehnten Chef des "Elbschlosskellers". (Archivfoto) © Christian Charisius/dpa

Seine kleine Schwester starb im Jahr 2011 an einer Überdosis Tabletten und Alkohol - für den 42-Jährigen der Beginn eines "langen, falschen Lebensabschnitts", wie er mal in der RTLZWEI-Doku "Reeperbahn privat" offenbart hatte.

Mittlerweile hat sich Schmidt wieder gefangen und führt ein ganz anderes Leben als noch vor einigen Jahren. Am Todestag seiner Schwester habe ihn das Leben jedoch vor eine "heftige Prüfung" gestellt, wie der Kneipen-Betreiber auf seinem Instagram-Kanal verriet.

Er sei mit seinem Sohn Lennox im Fitnessstudio gewesen, als ihm plötzlich ein Mann aus seiner Vergangenheit über den Weg gelaufen sei. "Der damalige Vergewaltiger meiner kleinen Schwester", wie Schmidt seinen Followern erklärte.

Doch wie reagierte die Kiez-Legende? "Früher wäre ich mit Sicherheit geradewegs auf ihn zu gelaufen. Voller Wut, Hass, Aggression in meinem Herzen, eventuell auch voller Angst, wie er darauf reagiert", verdeutlichte das Urgestein der Reeperbahn.