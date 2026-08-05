Männer-Hass: Ex-Playmate und Love-Island-Siegerin Stella mit klarem Statement

München/Frankfurt am Main - "Diese Dinge sind by the way kein Männer-Hass", beginnt das jüngste Instagram-Reel von Ex-Playmate und Love-Island-Siegerin Stella Stegmann (28). Darauf folgt eine umfangreiche Liste.

Stella Stegmann (28) ist als Influencerin und Reality-Darstellerin erfolgreich. Zudem war sie Playmate des Jahres 2020 beim Playboy. © Screenshot/Instagram/stella_tiana

"Wütend zu sein über strukturelle Ungleichheiten", sagt die in Frankfurt am Main geborenen Wahl-Münchenerin im Anschluss.

Zwar nennt sie kein Beispiel, doch der sogenannte "Gender Pay Gap" wäre etwa eine solche strukturell angelegte Ungleichheit: Der Begriff bezeichnet den prozentualen Unterschied zwischen den durchschnittlichen Bruttostundenlöhnen von Frauen und Männern, der auch daher resultiert, dass Frauen seltener Führungspositionen innehaben.

"Sich über übergriffiges Verhalten zu beschweren" und "Männer für ihr Verhalten zu kritisieren", zählt die 28-Jährige weiter auf.

"Frauen zu unterstützen und zu empowern", nennt Stella als vierten Punkt und lächelt dazu breit in die Kamera ihres Smartphones. Mit ihrem Podcast-Projekt "Sassy Bubble" geht die Influencerin als gutes Beispiel in Sachen Female-Empowerment voran.