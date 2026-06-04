Jetzt ist es raus! "Let's Dance"-Star und Influencerin machen Liebe öffentlich

Köln - Jetzt ist alles offiziell! Mit einem romantischen Video haben zwei verliebte Turteltauben aus dem Netz ihre Beziehung der Öffentlichkeit verraten.

Öffentlich war Kim Schiele (26) bei "Let's Dance" nur Gast, um Willi Banner (31) zu unterstützen. Insgeheim lief da schon deutlich mehr... © Thomas Banneyer/dpa

Über Monate hinweg wurde gemunkelt, spekuliert und auf jedes Detail geachtet - jetzt ist alles klar!

Denn: "Let's Dance"-Star Willi Banner (31) und Influencerin Kim Schiele (26) sind offiziell ein Paar!

Das - und andere zuckersüße Details rund um ihr Kennenlernen - haben die beiden jüngst auf Instagram verraten.

"Ich war so aufgeregt und freue mich so sehr, unser Glück endlich mit allen zu teilen! Hab richtig auf den Tag hingefiebert. Jetzt können wir auch endlich unseren Alltag zeigen", klärt die Krankenschwester in dem Clip auf.

Tatsächlich habe sich alles zunächst im Netz abgespielt, stellt die 26-Jährige klar. "Wir sind uns gegenseitig gefolgt und haben dann Nummern ausgetauscht."

Spätestens bei einem zufälligen Besuch in der Nähe ihres neuen Freundes hat es dann richtig gefunkt. "Ich dachte mir, hier in der Nähe wohnt doch Willi. Da bietet es sich ja schon an mal einen Kaffee trinken zu gehen", schwärmt Kim.