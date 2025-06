Wilson Coenen: "Dana ist die erste Frau, mit der ich mir eine Zukunft vorstelle"

Hamburg - In der Reality-Welt jagt ein Format das nächste - doch für Wilson Coenen (25) scheint es aktuell nur eine Bühne zu geben: seine Beziehung mit Dana Feist (28). In einer Instagram -Q&A-Runde spricht der Tattoo-Artist offen wie nie über seine Gefühle, Zukunftspläne und warum selbst hohe Gagen ihn nicht verführen können.

In einer Frage-und-Antwort-Runde spricht Wilson Coenen (25) über seine Beziehung zu Dana Feist (28). © Fotomontage: Instagram/wilson.jr

Am Donnerstag stellte sich der Hamburger ("Germany Shore", "Are you the One?") den Fragen seiner Community.

Eine Frage stach dabei besonders hervor. Jemand wollte wissen, ob er sich eine Zukunft mit Reality-Sternchen Dana vorstellen könne. Seine Reaktion? Ein breites Lächeln, gefolgt von einer eindeutigen Antwort.

"Ja, 100 Prozent! Ich bin wirklich sehr zufrieden mit der Beziehung. So etwas hatte ich noch nie. Also ganz klar: Ja!"

Die Ex-Soldatin und der Tätowierer gelten seit Anfang des Jahres offiziell als Paar. Ihre Liebe nahm in der Reality-Welt ihren Anfang, doch inzwischen findet sie fernab der Kameras statt - und auch dazu äußerte er sich.