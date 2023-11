Sommerhaus-Kandidatin Dana Feist enthüllt Trennungsgrund - und noch mehr! "Gigi war mir untreu"

Freundschaftlich haben sich Dana (26) und Gigi (24) offenbar nicht getrennt - das lässt zumindest das neueste Interview der 26-Jährigen vermuten. © Bildmontage: Instagram/missfeist, Instagram/gigibirofio

Nun hat der "Sommerhaus"-Fluch also auch bei Dana und Gigi zugeschlagen - das dachten sich wohl die Fans des einstigen Reality-Paares, als das Management der 26-Jährigen am Sonntagabend mit den Trennungs-News herausrückte.

Über die Gründe für das Liebes-Aus schwieg sich Dana vorerst aus, ließ lediglich verlauten, dass "mangelndes Vertrauen" eine Rolle gespielt habe und dass sie diejenige war, die den Schlussstrich gezogen hatte. Nun ist auch klar, wieso!

In einem RTL-Interview offenbarte die ehemalige "AYTO"-Kandidatin am Dienstag unter Tränen, dass Gigi anscheinend in fremden Gewässern gefischt hatte - und das offenbar nicht zum ersten Mal!

"Mir fällt es auch nicht leicht, darüber zu reden: Er war mir untreu und das zu hundert Prozent", ließ die Berufssoldatin die Trennungs-Bombe platzen und erklärte, dass es in der Vergangenheit bereits einen derartigen Vorfall in der Beziehung der beiden gegeben habe.

So sei Gigi nach Danas Ausführungen schon kurz nach seiner Teilnahme im Dschungelcamp fremdgegangen, was die Brünette dem Italiener hinterher nachsah. Eine Entscheidung, die sie nun offenbar bereut!