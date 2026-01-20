Ring am Finger: Hat Wincent Weiss heimlich geheiratet?

Bad Oldesloe - Ein Schmuckstück bringt die Gerüchteküche zum Brodeln: In Wincent Weiss' (32) Instagram -Video zu seinem neuen Song "Kurz für immer" funkelt an seiner rechten Hand ein goldener Ring.

Der Sänger (32) teilte ein Spiegel-Selfie beim Friseur in seiner Instagram-Story. © Screenshot/Instagram/wincentweiss

In dem Video-Ausschnitt sieht man den neuerdings blonden Sänger vor traumhafter Urlaubskulisse mit Pool ein paar Zeilen seines neuen Songs performen. Dabei tanzt und gestikuliert der 32-Jährige mit seinen Armen.

Wer genau hinsieht, kann einen schmalen goldenen Ring am rechten Ringfinger aufblitzen sehen.

Ist dieser nur ein neues Schmuckstück oder steckt doch mehr dahinter und der Sänger hat heimlich geheiratet? Fans spekulieren in den Kommentaren, öffentlich geäußert hat sie der "The Voice Kids"-Juror zu den Gerüchten nicht.

Am Freitag erscheint sein neues Album "Hast du kurz Zeit". Vorab hat der Künstler schon einige Lieder der neuen Platte veröffentlicht. Auffällig sind dabei Titel wie "Unendlichkeit", "Letzte Liebe" und "Wegen dir", die romantische Töne anklingen lassen.