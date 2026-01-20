Ring am Finger: Hat Wincent Weiss heimlich geheiratet?
Bad Oldesloe - Ein Schmuckstück bringt die Gerüchteküche zum Brodeln: In Wincent Weiss' (32) Instagram-Video zu seinem neuen Song "Kurz für immer" funkelt an seiner rechten Hand ein goldener Ring.
In dem Video-Ausschnitt sieht man den neuerdings blonden Sänger vor traumhafter Urlaubskulisse mit Pool ein paar Zeilen seines neuen Songs performen. Dabei tanzt und gestikuliert der 32-Jährige mit seinen Armen.
Wer genau hinsieht, kann einen schmalen goldenen Ring am rechten Ringfinger aufblitzen sehen.
Ist dieser nur ein neues Schmuckstück oder steckt doch mehr dahinter und der Sänger hat heimlich geheiratet? Fans spekulieren in den Kommentaren, öffentlich geäußert hat sie der "The Voice Kids"-Juror zu den Gerüchten nicht.
Am Freitag erscheint sein neues Album "Hast du kurz Zeit". Vorab hat der Künstler schon einige Lieder der neuen Platte veröffentlicht. Auffällig sind dabei Titel wie "Unendlichkeit", "Letzte Liebe" und "Wegen dir", die romantische Töne anklingen lassen.
Der Sänger ist seit 2022 in einer festen Beziehung
Was die Diskussion noch weiter anheizt, ist eine Zeile aus dem Song, die dem Album seinen Namen gibt: "Es tut mir leid. Hast du kurz Zeit, mit mir den Rest deines Lebens zu teilen?" Ein Songtext, der für eine feste Beziehung, Verlobung oder heimliche Heirat stehen könnte.
In 2022 sprach Wincent Weiss bei einem Konzert öffentlich darüber, dass er in einer Beziehung ist. "Ich habe mich irgendwann dazu entschieden, mein Privatleben aus der Öffentlichkeit rauszuhalten. Auch, um Menschen in meinem Umfeld zu schützen, die sich die Öffentlichkeit nicht ausgesucht haben", sagte Weiss gegenüber der dpa.
Das Grundthema des neuen Albums sei, glücklich zu sein. "Dadurch, dass ich mich gerade in einer sehr glücklichen Phase befinde und auch während des Schreibprozesses befunden habe, spürt man das glaube ich auch auf dem Album", führte der Sänger weiter aus.
Worte, die durchaus zum Interpretieren anregen. Ob der Ring "nur" ein neues Schmuckstück ist, oder doch mehr bedeutet, müssen seine Fans wohl selbst deuten.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/wincentweiss (2)