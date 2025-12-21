"Spontan blond": "Haardrama" bei Wincent Weiss

Bad Oldesloe - Mit der schlichten Unterschrift "Überraschung" und einem kurzen Instagram -Reel von sich mit Surfboard irgendwo am Meer meldete sich Wincent Weiss (32) am Donnerstag bei seinen mehr als einer Million Follower. Überraschend war dabei allerdings weniger, dass der Sänger offenbar gleich in die Wellen springen wollte, sondern vielmehr sein "neuer Look".

Am Donnerstag zeigte sich Wincent Weiss (32) plötzlich mit blonden Haaren auf Instagram. © Screenshot/Instagram/wincentweiss

Eigentlich wollte der "Feuerwerk"-Sänger mit dem kurzen Clip seinen neuen Song "Letzte Liebe" (erscheint am 9. Januar 2026) promoten, doch seine Fans hatten nur Augen für eines: seine Haare.



Die sind nun nämlich hellblond. Oder, wie der eigentlich dunkelhaarige Sänger es selbst formulierte, "spontan blond". Eine kleine Veränderung mit großer Wirkung. Denn nicht alle Anhänger kamen mit dem neuen Style ihres Idols sofort zurecht.

Kommentare wie "Bitte ist das ein verfrühter Aprilscherz?" oder "Der Song ist mega, die Haare hoffentlich KI" oder "Ein Blondie bist du für mich jetzt nicht!" häufen sich unter dem Reel.

Ein Fan-Account reagierte mit Humor auf die kollektive Schnappatmung: "bisschen Haardrama zum Ende des Jahres". Wincent Weiss selbst nahm sich schon im Vorfeld nicht so ernst und schrieb via Hashtag: "Die Filter werden auch immer realistischer."