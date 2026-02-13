Wincent Weiss über Cybermobbing: Negative Kommentare sind am lautesten

Bad Oldesloe - Sänger Wincent Weiss (33) schwebt aktuell auf Wolke 7. Doch das war nicht immer so. Der Musiker sprach sich ganz deutlich gegen Hass im Netz aus.

Wincent Weiss (33) hat selbst mit Hasskommentaren zu kämpfen. (Archivbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Aktuell erobert der Sänger aus dem Norden mit seinem neuen Album "Hast du kurz Zeit" die deutschen Charts.

Doch es gab auch Zeiten, in denen sich der 33-Jährige nicht so wohlgefühlt hat. Gerade berühmte Persönlichkeiten können leicht Opfer von Cybermobbing werden.

"Zwischen hundert positiven Kommentaren ist ein negativer dabei. Und das ist der Lauteste von allen", so der Sänger gegenüber SWR3.

Im Interview erklärte er, dass es ihm wichtig sei, das Thema Cybermobbing immer bei seinen Konzerten unterzubringen. Er wolle erreichen, dass sich Leute solche Kommentare nicht so zu Herzen nehmen. "Das ist natürlich immer schwerer getan als gesagt", gestand der 33-Jährige.

Seiner Meinung nach würde man auf negative Kommentare stärker reagieren als auf positive. Aber er finde auch: "Die Leute, die Hate-Kommentare unter eure Posts schreiben, würden es sich niemals trauen, euch das ins Gesicht zu sagen."