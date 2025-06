Star zum Anfassen: Wincent Weiss packt bei Aktion gegen Kinderarbeit an Schule mit an

Kindernothilfe-Botschafter Wincent Weiss hat mit Schülern in einer nachgestellten Ziegelei Lehmziegel hergestellt, um ein Zeichen gegen Kinderarbeit zu setzen.

Von Jana Steger

Buchholz in der Nordheide - Was für ein Schultag: Statt Mathe und Deutsch gab's am Gymnasium Am Kattenberge eine ganz besondere Unterrichtsstunde - mit einem echten Popstar!

Seit 2015 ist Wincent Weiss (32) Botschafter für die Kindernothilfe. © JOTO Wincent Weiss (32), bekannt durch Hits wie "Feuerwerk" und "Wer wenn nicht wir", stand plötzlich auf dem Schulhof - und hatte eine wichtige Mission im Gepäck. Der Sänger besuchte die Schüler im Rahmen der Aktion "Action!Kidz – Kinder gegen Kinderarbeit" der Kindernothilfe. Gemeinsam mit den Teilnehmenden stellte er echte Ziegelsteine her. Und das nicht aus Spaß: Die Aktion soll ein Zeichen gegen Kinderarbeit setzen. Millionen Kinder sind weltweit davon betroffen. Besonders in Nepal schuften viele bereits im Kindesalter in Ziegeleien, um ihre Familien zu ernähren. Wincent Weiss Wincent Weiss' Depressionen waren seiner Familie peinlich "Wir verbringen hier einen wunderschönen Tag, haben einen kleinen Workshop und machen aufmerksam auf die Kinderarbeit – vor allem in Nepal", berichtete der "The Voice Kids"-Juror in seiner Instagram-Story.

Sänger Wincent Weiss als Botschafter für die Kindernothilfe