Wincent Weiss im Interview: "Ich brauche beim Dating auch immer Tipps!"

Wincent Weiss (31) übernimmt im neuen Disneyfilm "Mufasa" die Stimme des Löwenjungen Taka. © Disney Deutschland

TAG24: Du hast die große Ehre, bei "Mufasa" die Rolle des Takas zu übernehmen. Das ist bereits das zweite Mal, dass Du bei einem Disneyfilm mitwirken darfst. Was war dieses Mal anders? Gab es neue Herausforderungen?

Wincent Weiss: Beim ersten Disneyfilm durfte ich nur einen Songtrack dazugeben. Dieses Mal habe ich die Stimme eines Hauptcharakters übernommen. Das war der größte Unterschied - ich durfte endlich quatschen! Das mache ich im Alltag auch sehr viel. Und das durfte ich jetzt endlich mal als Disney-Charakter tun.

TAG24: Was war für Dich besonders an dem Film?

Wincent Weiss: Ich glaube, dass die ganzen Fragen, die man sich bei dem Original-Film gestellt hat, erklärt werden. Es gab bei "Mufasa" so viele Schlüsselmomente, wo man dachte: 'Ach, krass!'. Dabei finde ich, dass die Schlüssel-Szenen auch die emotionalsten Szenen sind. (...) Also beim ersten Anschauen habe ich sechsmal geweint! Es ist einfach ein hochemotionaler Film.

TAG24: Wo siehst Du Dich am ehesten? Als mutiger Mufasa, den freundlichen Taka oder als den hinterlistigen Skar?

Wincent Weiss: Ich glaube, ich bin eher Timon. Aber das ist schwer zu sagen. Ich würde mich nicht als König sehen. Dennoch sehe ich mich irgendwie in Mufasa, weil ich auch nur mit meiner Mama und ohne Papa groß geworden bin. Das erinnert mich irgendwie an meine Kindheit. Ich bin aber auch Taka, da ich schon von Freunden in meiner Jugend enttäuscht worden bin.