Doch ein Ehering! Wincent Weiss hat heimlich geheiratet

Bad Oldesloe - Ein Schmuckstück brachte die Gerüchteküche zum Brodeln: Auf Instagram war der goldene Ring von Wincent Weiss (33) in seinen letzten Beiträgen immer wieder sichtbar. Nun hat sich der Sänger indirekt dazu geäußert.

Der Sänger (33) teilte ein Spiegel-Selfie beim Friseur in seiner Instagram-Story. © Screenshot/Instagram/wincentweiss

In einem Video-Ausschnitt sah man den neuerdings blonden Sänger vor traumhafter Urlaubskulisse mit Pool ein paar Zeilen seines neuen Songs performen. Dabei tanzte und gestikulierte der 33-Jährige mit seinen Armen.

Wer genau hinsah, konnte einen schmalen goldenen Ring am rechten Ringfinger aufblitzen sehen.

Ist dieser nur ein neues Schmuckstück oder steckt doch mehr dahinter und der Sänger hat heimlich geheiratet? Fans spekulierten in den Kommentaren, nun hat sich der "The Voice Kids"-Juror indirekt im Interview mit BUNTE dazu geäußert.

Auf die Ehering-Gerüchte angesprochen, hielt er laut Angaben "wortlos, aber eindeutig" seinen Ring in die Kamera.

Nach den Glückwünschen fand der Sänger doch Worte: "Ich will das, was bei mir los ist, in meinen Songs beschreiben und nicht in der Öffentlichkeit oder bei Social Media breittreten." Mit dem Lied "Unendlichkeit" auf seinem neuen Album, wolle er verdeutlichen, "wo er im Leben stehe".

Am Freitag erscheint sein neues Album "Hast du kurz Zeit". Vorab veröffentlichte der Künstler schon einige Lieder der neuen Platte. Auffällig sind dabei Titel wie "Unendlichkeit", "Letzte Liebe" und "Wegen dir", die romantische Töne anklingen lassen.