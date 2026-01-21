Doch ein Ehering! Wincent Weiss hat heimlich geheiratet
Bad Oldesloe - Ein Schmuckstück brachte die Gerüchteküche zum Brodeln: Auf Instagram war der goldene Ring von Wincent Weiss (33) in seinen letzten Beiträgen immer wieder sichtbar. Nun hat sich der Sänger indirekt dazu geäußert.
In einem Video-Ausschnitt sah man den neuerdings blonden Sänger vor traumhafter Urlaubskulisse mit Pool ein paar Zeilen seines neuen Songs performen. Dabei tanzte und gestikulierte der 33-Jährige mit seinen Armen.
Wer genau hinsah, konnte einen schmalen goldenen Ring am rechten Ringfinger aufblitzen sehen.
Ist dieser nur ein neues Schmuckstück oder steckt doch mehr dahinter und der Sänger hat heimlich geheiratet? Fans spekulierten in den Kommentaren, nun hat sich der "The Voice Kids"-Juror indirekt im Interview mit BUNTE dazu geäußert.
Auf die Ehering-Gerüchte angesprochen, hielt er laut Angaben "wortlos, aber eindeutig" seinen Ring in die Kamera.
Nach den Glückwünschen fand der Sänger doch Worte: "Ich will das, was bei mir los ist, in meinen Songs beschreiben und nicht in der Öffentlichkeit oder bei Social Media breittreten." Mit dem Lied "Unendlichkeit" auf seinem neuen Album, wolle er verdeutlichen, "wo er im Leben stehe".
Am Freitag erscheint sein neues Album "Hast du kurz Zeit". Vorab veröffentlichte der Künstler schon einige Lieder der neuen Platte. Auffällig sind dabei Titel wie "Unendlichkeit", "Letzte Liebe" und "Wegen dir", die romantische Töne anklingen lassen.
Der Sänger ist seit 2022 in einer festen Beziehung
Was die Diskussion noch weiter anheizt: Eine Zeile aus dem Song, die dem Album seinen Namen gibt: "Es tut mir leid. Hast du kurz Zeit, mit mir den Rest deines Lebens zu teilen?" Ein Songtext, der ziemlich deutlich auf den nun bestätigten Schritt der Hochzeit hindeutete.
2022 sprach Wincent Weiss bei einem Konzert öffentlich darüber, dass er in einer Beziehung ist. "Ich habe mich irgendwann dazu entschieden, mein Privatleben aus der Öffentlichkeit rauszuhalten. Auch, um Menschen in meinem Umfeld zu schützen, die sich die Öffentlichkeit nicht ausgesucht haben", sagte Weiss gegenüber der dpa.
Das Grundthema des neuen Albums sei, glücklich zu sein. "Dadurch, dass ich mich gerade in einer sehr glücklichen Phase befinde und auch während des Schreibprozesses befunden habe, spürt man das glaube ich auch auf dem Album", führte der Sänger weiter aus.
Worte, die vorerst zum Interpretieren anregten. Nun bestätigte der Sänger die Gerüchte, um seine heimliche Heirat.
Erstmeldung am 20. Januar 2026, um 13.20 Uhr, zuletzt aktualisiert am 21. Januar, um 14.34 Uhr.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/wincentweiss (2)