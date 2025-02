"Wirst in unseren Herzen bleiben": Sandra Sicora muss tragischen Verlust hinnehmen

Reality-Star Sandra Sicora (32) trauert um ihren Kater. © Bildmontage: Instagram/sandra.sicora (Screenshots)

Denn Sandra muss jetzt den Abschied ihrer geliebten Familienkatze hinnehmen - und das macht sie mit emotionalen Worten. "Mit stolzen 18,5 Jahren hat sie ein langes, erfülltes Leben an unserer Seite verbracht – voller Liebe, Geborgenheit und unzähliger schöner Momente", teilt sie in ihrer Instagram-Story ihren rund 236.000 Anhängern mit.

"Danke, Sammy, für all die wundervollen Jahre, für deine Liebe und dein treues Schnurren. Du wirst immer in unseren Herzen bleiben", führt die ehemalige Kandidatin von "Temptation Island" und "Are You the One?" aus.

Bekannt wurde die Kölnerin durch ihren Auftritt in der Reality-Show "Ex on the Beach". Dort lernte sie auch ihren Ex-Freund, den Trash-TV-Liebling Tommy Pedroni (29), kennen und wurde mit ihm vor der Kamera sogar intim.

Und die Trennung von dem 29-Jährigen hing ihr lange nach, denn Sandra brauchte einige Zeit, um über ihn hinwegzukommen. Ein Grund: Tommy hatte sich geweigert, ein klärendes Gespräch zu führen.