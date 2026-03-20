Wittenbrink denkt "Im weißen Rössl" neu: "Im besten Fall lacht das Publikum über sich selbst"

Hamburg - Mit der österreichischen Operette "Im weißen Rössl" hat das Hansa-Theater im Hamburg am Donnerstagabend seine zweite Premiere der Saison gefeiert. Inszeniert wurde die Neufassung von Kiez-Legende Franz Wittenbrink (77). Auf den ersten Blick würde man das Stück von 1930 und den "König der Liederabende" wohl kaum miteinander in Verbindung bringen – er selbst übrigens auch nicht, wie er im TAG24 -Interview verriet. Alles habe im wahrsten Sinne des Wortes mit einer "Schnapsidee" begonnen.

Im Zentrum von "Im weißen Rössl" steht der Zahlkellner Leopold (Michael Rotschopf, r.), der sich in seine Chefin (Susanne Jansen), die Wirtin des "Weißen Rössls", verliebt hat. © Kerstin Schomburg

"Es war ein Abend, wo ich mit den beiden Intendanten Thomas Collien und Ulrich Waller ein bisschen was getrunken hatte, und dann fragten die mich plötzlich: 'Sag mal, würdest du nicht gerne das 'Weiße Rössl' für uns machen?'", erzählt Wittenbrink, der erstmal lachend zustimmte.

Später – mit nüchternem Kopf – habe er das Ganze aber noch mal gründlich überdacht: "Erstens: Ich kannte das Stück nicht wirklich, ich kannte nur die Gassenhauer, die jeder kennt, und hatte das Gefühl – auch geprägt von der Aufführungspraxis in Deutschland –, dass das eher so eine Klamotte ist, mit ein paar Schlagern drin."

Beim Lesen des Originalstücks von Hans Müller und Erik Charell habe sich seine Meinung dann aber schnell geändert: "Ich dachte: 'Oh verdammt, da waren Könner am Werk.' Wenn man das ernst nimmt, ist das eine richtig böse, witzige Operette."

Daraus ist eine spannende und ebenso gelungene Neuinterpretation geworden, in der Franz Wittenbrink "Im weißen Rössl" ernst nimmt und zugleich bewusst neu denkt, weg von der behäbigen Operetten-Tradition hin zu Tempo und Esprit: "Ich habe versucht, die Operette wieder dahin zurückzuführen, wo sie ursprünglich war: eine spitze, treffende Komödie über menschliche Schwächen, über Tourismus und Abzocke, bei der das Publikum im besten Fall über sich selbst lacht. Das ist für mich Humor."

Gleichzeitig löst er sich von eindimensionalen Figurenzeichnungen. Die Charaktere sind "keine bloßen Klischees", sondern erhalten spürbare Doppelbödigkeiten. Besonders augenzwinkernd gelingt das bei der erweiterten Rolle der Briefträgerin (gespielt von Sabrina Ascacibar), die plötzlich jodelt – und das nicht nur klassisch alpenländisch, sondern sogar mit popkulturellen Anklängen.