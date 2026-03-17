Wolfgang Grupp nach Suizidversuch zurück im Büro: "Wir brauchen ihn"

Burladingen - Nach seinem Suizidversuch ist Ex-Trigema-Chef Wolfgang Grupp nach Angaben seiner Kinder wieder regelmäßig im Familienunternehmen in Burladingen tätig.

Grupp senior gilt als einer der profiliertesten und schillerndsten Kaufleute in Deutschland. © Bernd Weißbrod/dpa

Nach seinem Suizidversuch im vergangenen Jahr stehe er ihnen als Berater zur Seite, sagte Wolfgang Grupp junior der "Augsburger Allgemeinen".

"Unser Vater kommt regelmäßig ins Büro und arbeitet mit."

Der 83-Jährige unterstütze die Geschäftsführung, die aus Sohn Wolfgang Grupp junior und Tochter Bonita Grupp besteht, mit seiner Erfahrung. "Wir haben das Glück, mit ihm den Unternehmensberater im eigenen Haus zu haben", sagte der Sohn.

Der Vater sitze weiterhin an seinem Schreibtisch im Großraumbüro der Firmenzentrale in Burladingen. "Meinem Vater geht es gut. Wir fragen ihn regelmäßig um Rat und brauchen ihn", sagte Bonita Grupp.

Der frühere Trigema-Chef hatte Mitte vergangenen Jahres einen Suizidversuch öffentlich gemacht. Er habe an Altersdepression gelitten und sich Gedanken darüber gemacht, ob er überhaupt noch gebraucht werde, hieß es in einem Brief an seine ehemaligen Mitarbeiter.

Er bedauere sehr, was geschehen sei und würde es gerne ungeschehen machen, hatte der Unternehmer geschrieben.