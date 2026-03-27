Wolfgang Niedecken erinnert sich an kuriose Story: Wie BAP den Rolling Stones einst beim Ticketverkauf half

Köln - Mit insgesamt zehn Nummer-1-Alben und unzähligen Mega-Konzerten zählt BAP zu den erfolgreichsten Rockbands, die Deutschland jemals hervorgebracht hat. Besonders gut in Erinnerung geblieben ist Frontmann Wolfgang Niedecken (74) dabei ein Auftritt in seiner Heimatstadt Köln .

Wolfgang Niedecken (74) feierte mit seiner Band BAP deutschlandweit große Erfolge. (Archivbild) © Oliver Berg/dpa

Im Jahr 1982 tourten die Rolling Stones mit Rock-Legende Mick Jagger (82) quer durch Europa und machten dabei auch in der Domstadt Halt. An zwei Tagen in Folge im Juli spielten die Engländer vor rund 80.000 Fans im damaligen Müngersdorfer Stadion.

Was kaum jemand weiß: Ohne Wolfgang Niedecken und seine Band BAP wäre es dazu wohl nie gekommen. Während das erste Stones-Konzert schon früh ausverkauft war, stockte der Vorverkauf für den zweiten Auftritt bei etwa 20.000 Tickets merklich.

"Da passierte einfach nichts mehr", erinnert sich der heute 74-Jährige im Gespräch mit dem GeißbockEcho. Um das zu ändern, seien er und seine Kollegen dann kurzerhand vom Veranstalter gefragt worden, ob sie als Vorband der damals weltberühmten Stones auftreten wollen.

"Fritz Rau […] hatte mitbekommen, dass es da diese kölsche Band gibt, die im Radio rauf und runter läuft", erklärt Niedecken. "Also hat er bei uns angerufen und gefragt, ob wir Lust hätten, am zweiten Abend vorher zu spielen, in der Hoffnung, dass er damit noch ein paar Karten verkauft. Und wir waren frech genug zu sagen: 'Wenn, dann spielen wir an beiden Tagen.' Und das haben wir dann auch gemacht."

In der Folge sei das Konzert entsprechend mit Plakaten beworben worden - mit durchschlagendem Erfolg: "Der zweite Tag wurde tatsächlich auch noch voll", so Niedecken.