Wolfgang Niedecken ganz privat: Dann beendet Musiker seine Karriere

Köln - In diesem Jahr feiert Wolfgang Niedecken (74) von der Kölner Kult-Band BAP 50-jährigen Bühnenjubiläum - sein Karriereende entscheidet der Musiker aber offenbar nicht aus freien Stücken.

Wolfgang Niedecken zählt zu den legendären Persönlichkeiten der Domstadt. © Oliver Berg/dpa

Demnach habe der Publikumsliebling mit seiner Familie abgesprochen, dass sie ihm eines Tages signalisieren, dass es Zeit für ein Ende sei.

"Ich stelle mich nicht auf die Bühne und mach den Jopie Heesters", sagte der BAP-Sänger der Deutschen Presse-Agentur in Köln. Der Sänger Johannes Heesters (1903-2011) war noch als über 100-Jähriger aufgetreten.

"Das Blöde ist, viele Künstler verlieren irgendwann die Übersicht, ob sie das noch können oder nicht", erklärte er. "Wenn ich es nicht selbst merke, dann merken es meine drei Damen." Die drei Damen sind seine Frau Tina und seine beiden erwachsenen Töchter.

Niedecken glaubt nicht, dass ihm die Zeit nach seinem Abschied von der Bühne lang werden wird. "Ich werde dann einfach sehr viel lesen. Langeweile kenne ich nicht."

Für den Musiker ist 2026 ein besonderes Jahr, weil seine Band BAP 50 Jahre alt wird und er selbst 75. Der Geburtstag ist am 30. März. "Ich fühle mich nicht alt, ich fühle mich vielleicht wie 50-plus", sagte er. Allerdings ertappe er sich manchmal dabei, dass er darüber nachdenke, wie viel Zeit ihm noch bleibe.