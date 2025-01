Jannik über neu entfachte Liebe zu Yeliz Koc: "Hätte niemand erahnen können"

Ob die Liebe zwischen Jannik Kontalis (28) und Yeliz Koc (32) dieses Mal halten wird? © Screenshot/Instagram/yelizkoc

Yeliz entschied sich damals für Jannik. Was er sich beim ersten Aufeinandertreffen damals gedacht hat? "Ok fuck, ich bin am Arsch. Das ist sie, die Frau, die ich will", verriet Kontalis jetzt in einer Fragerunde auf Instagram.

Kurze Zeit blieben die beiden sogar ein Paar, bis sie sich im April 2023, inklusive eines medienwirksamen Rosenkrieges, trennten, wieder zusammenkamen und erneut alles beendeten.

Anschließend bandelte der heute 28-Jährige mit Influencerin Gerda Lewis (32) an, die er zuvor noch beschuldigt hatte, sich ihre Instagram-Follower gekauft zu haben. Rund ein Jahr lang teilten sie ihre Liebe auf Instagram, bis auch diese Beziehung in die Brüche ging.

Nun ist Jannik, seit der gemeinsamen Teilnahme am Format "Prominent getrennt", wieder mit Yeliz liiert. Wie ernst die beiden Reality-TV-Sternchen diese neu entfachte Liebe nehmen?

Wie schon beim letzten Versuch geht Jannik auch jetzt scheinbar wieder in die Vollen. "Ich freu mich schon auf all das, was wir uns für die Zukunft vorgenommen haben", erklärte er seinen Followern. Seine gewählten Emojis verraten, was das genau sein könnte, lassen aber auch Raum für Spekulationen: ein Häuschen, ein Baby und eine Urlaubsinsel.