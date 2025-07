Yeliz Koc meldet sich nach Arztbesuch zu Wort: "Macht mir natürlich immer Angst"

Yeliz Koc (31) war am Montag aufgrund von Schmerzen im Oberkörperbereich beim Kardiologen. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/yelizkoc (2)

Die 31-jährige Single-Mutter meldete sich am Montagvormittag mit Neuigkeiten zu Wort, mit denen ihre Follower wohl nicht gerechnet hatten. Yeliz erklärte, dass sie am Morgen bereits beim Kardiologen gewesen sei.

"Ich habe schon seit Jahren, bestimmt zehn Jahre, wenn nicht sogar länger, immer mal wieder schubweise Schmerzen hier im oberen Bereich", erklärte sie und zeigte auf einen Bereich zwischen Brust und Hals. "Der Schmerz zieht dann bis ganz nach oben." Sie leide dann unter Kiefer- oder Ohrenschmerzen und habe das Gefühl - ohne es zu kennen - dass sie fast einen Herzinfarkt bekomme. "Es ist in diesen Sekunden oder Minuten ganz, ganz, ganz schlimm."

Früher hatte sie die Anfälle nur ein paar Sekunden lang, mittlerweile dauern sie meist drei Tage an. "Es wird immer schlimmer und ich weiß einfach nicht, was das ist", gestand Yeliz. Der Kardiologe zumindest konnte nichts finden. "Da sieht alles so weit in Ordnung aus", gab sie an. Nun hoffe sie, dass eine Blutuntersuchung Aufschluss gibt.

"Es hat mich schon mal beruhigt, dass er gesagt hat, dass alles gut aussieht", sagte sie. "Vielleicht ist auch von der Lunge, ich habe keine Ahnung, aber es macht mir natürlich immer Angst."