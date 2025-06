Yeliz Koc: Das macht die Influencerin am liebsten, wenn Tochter Snow schläft

Hannover - Neben zahlreichen Auftritten in Reality-Shows steht Yeliz Koc (31) auch mit ihrem Instagram-Account in der Öffentlichkeit. Hin und wieder teilt die Influencerin dort auch private Momente.

Mittlerweile ist die Tochter von Yeliz Koc (31) drei Jahre alt. © Bildmontage: Screenshots Instagram/yelizkoc

So auch in ihrer spontanen Q&A-Runde. Nicht nur Gerüchte zu "Prominent getrennt" hat sie dort in ihrer Story mit ihren Fans diskutiert.

Auch der Alltag als Mama bestimmt einen großen Teil ihres Lebens, weshalb die 31-Järhige auch zu diesem Thema einige Fragen beantwortet. In den Kindergarten geht Tochter Snow (3) bislang nicht. Yeliz habe einfach vergessen, sie rechtzeitig anzumelden. In ihrer Umgebung sei aktuell einfach kein Platz mehr frei.

Viel Zeit für sie selbst bleibt da also nicht. Eine Frage, die viele Fans deshalb brennend interessiert: Was macht die Influencerin, wenn die 3-Jährige dann doch einmal schläft? Dann heißt es für die Ex-Dschungelcamperin ganz klar: abschalten!

"Auf dem Sofa liegen, Serie schauen, baden, telefonieren", schreibt Yeliz in ihrer Story. Letzteres allerdings wirklich nur, wenn Snow schläft. "Ich telefoniere nie, wenn Snow wach ist. Das weiß mittlerweile auch jeder", so die Influencerin.