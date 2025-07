Nach erster Trennung mit anderer Frau durchgebrannt? Yeliz Koc stellt Ex Jannik zur Rede

Hannover - Erst vor Kurzem kam ans Licht: Ex Jannik Kontalis (28) habe durch einen Podcast über die Trennung von Yeliz Koc (31) 100.000 Euro verdient . Kommt nach der Abrechnung jetzt die Versöhnung? In Folge vier von " Prominent getrennt " kommt es zur Aussprache mit einer überraschenden Wendung.

"Dass ich das damals gepostet habe, bereue ich nicht. Ich dachte, ich zeige den Leuten, zu was er in der Lage ist", beichtet Yeliz im Gespräch.

Doch dann dreht Jannik den Spieß um und konfrontiert Yeliz mit Aktionen, die seiner Meinung nach gar nicht gehen. So hat Yeliz damals beispielsweise direkt veröffentlicht, dass Jannik nur ein paar Stunden nach ihrer Trennung eine andere Dame kennengelernt hatte. "Bereust du das Online-Stellen eigentlich?", will Jannik von seiner Ex wissen.

In einer Diskussion wirft Yeliz ihrem Ex zunächst vor, nur ein paar Stunden nach ihrer Trennung eine andere Frau getroffen zu haben. Sie bittet um eine Erklärung.

Von 2022 bis 2023 waren die beiden ein Paar, bevor es zur Trennung kam. © Fotomontage: Instagram/jannikkontalis, yelizkoc

Nach all der Konfrontation nimmt das Gespräch am Ende jedoch eine emotionale Wendung: "Du warst tatsächlich die Erste, die ich wirklich krass geliebt habe. Tief in meinem Inneren hatte ich immer etwas für dich übrig. Das ging auch nie so weg. Du bist schon etwas Besonderes für mich", beichtet Jannik im Gespräch.

Ohne Emotionen möchte Yeliz von ihrem Ex wissen: "Also könntest du jetzt sagen, dass du weißt, dass du mich wieder so lieben kannst, wie du es getan hast?" Der Influencer bestätigt ihre Frage. Ganz so glaubwürdig wirken die Aussagen von Jannik auf die 31-Jährige jedoch nicht.

"Ist das jetzt ernst oder ist das einfach wieder nur so typisch Jannik für Reichweite und Aufmerksamkeit?", fragt sich die junge Mutter weiter. Ob sie ebenfalls nochmal Gefühle dieser Art aufbauen kann, weiß Yeliz aktuell noch nicht. "Das braucht Zeit", erklärt die Influencerin am Ende des Gesprächs, bevor sich die beiden umarmen und zurück zur Villa gehen.

Zwar sind die beiden nach den Dreharbeiten der Show wieder zusammengekommen. Doch nach nur wenigen Monaten folgte die zweite Trennung.

"Prominent getrennt" gibt es immer dienstags auf RTL+ zu sehen.