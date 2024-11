Yeliz Koc schießt (erneut) gegen Ex! Der resigniert: "Sie wird mich nie in Ruhe lassen!"

Yeliz Koc (30) und Jannik Kontalis (31) waren für wenige Monate nach der ersten Staffel "Make Love, Fake Love" ein Paar. Die Trennung lief nicht ohne Schuldzuweisungen und Sticheleien ab. © Fotomontage: Screenshots/Instagram/_yelizkoc_

Doch von Anfang an: Am 3. November gab Lewis in ihrer Story die Trennung von Jannik bekannt. Kurz darauf fragte Yeliz ihre Follower: "Was halten wir eigentlich von der Trennung"?

Dass sie damit auf das (von ihr prophezeite) Liebes-Aus anspielt, war spätestens nach der Reaktion von Jannik klar. Dieser schrieb in seiner Story: "Was halten wir eigentlich von Menschen, die zu allem immer ihren Senf abgeben müssen?"

Die kurze Frage seiner Ex-Freundin scheint ihn so aus der Bahn geworfen zu haben, dass er dieser eine ganze Fragerunde auf Instagram widmete.

Auf die Frage eines Followers, warum Yeliz ihn so nerve, antwortete er: "Ich muss einfach damit leben, dass sie mich nie in Ruhe lassen wird!"

Es fühle sich an wie ein "absoluter Fiebertraum", dass aktuell wieder mehr über ihn und Yeliz als über seine Trennung von Gerda berichtet werden würde.