Deswegen ist Yeliz Koc durch die Führerscheinprüfung gefallen

Hannover - Reality-TV-Star Yeliz Koc (31, " Make Love, Fake Love ") hat endlich ihren Führerschein. Die praktische Prüfung musste sie jedoch zweimal machen, am Samstag verriet sie ihren Instagram-Followern den Grund dafür.

Bereits am Freitag hatte Yeliz (31) ihr Führerscheinbild gepostet. Einen Tag später erzählte sie dann, warum sie beim ersten Mal durchgefallen ist. © Screenshot/Instagram/yelizkoc (Bildmontage)

"Der Hauptgrund, warum ich vor drei Wochen durchgefallen bin, war, dass ich mich einmal nicht an das Rechtsfahrgebot gehalten habe", erklärte die 31-Jährige. Dieses sei nicht zu verwechseln mit der Regel "rechts vor links".

"Also wenn da zwei Spuren sind, immer rechts fahren", erinnerte sie ihre Follower, die dieses Gebot vielleicht nicht mehr auf dem Schirm haben.

Yeliz hatte ihre Theorieprüfung bereits im letzten Jahr erfolgreich bestanden, danach aber kaum noch Fahrstunden gemacht.

"Es kamen so viele Formate dazwischen: Love Island, The 50, Prominent getrennt, Dschungel... ich hatte wirklich monatelang Pause dazwischen und deswegen konnte ich nicht durchgängig und es hat das alles auch so lange gedauert."

Das Problem: Man darf nach dem Bestehen der Theorie nur ein Jahr lang an der Praxisprüfung teilnehmen, bevor man alles nochmal machen muss: "Viel länger hätte es nicht mehr gehen dürfen."