Zoff in Paris: Sind Yeliz Koc und Jannik Kontalis längst getrennt?

Hannover - Seit einiger Zeit ist es verdächtig still um Yeliz Koc (31, " Promi Big Brother ") und Jannik Kontalis (28, " Make Love, Fake Love ") geworden. Stecken die beiden Reality-TV-Stars etwa in einer großen Krise?

Eigentlich wollten Jannik Kontalis (28) und Yeliz Koc (32) einen romantischen Urlaub in Paris verbringen. Doch es kam anders. © Screenshot/Instagram/jannikkontalis (Bildmontage)

Anfang des Monats hatte Jannik seinen Fans in einer Instagram-Story erklärt, dass es ausgerechnet im lange angekündigten Liebes-Urlaub in Paris zu einem folgenreichen Streit zwischen ihnen gekommen sei.

Dabei hatte es sich offenbar nicht gerade um eine Kleinigkeit gehandelt: "Wir haben Paris abgebrochen", berichtete Jannik seiner Community.

Und weiter: "Ich habe gar keine Lust auf Social Media auf perfekte Beziehung zu machen." Zwar betonte der 28-Jährige in seinem Post auch, dass er und Yeliz sich anschließend wieder vertragen hätten und Streitigkeiten in jeder Beziehung auch völlig normal seien – doch seitdem wurde es verdächtig still um die beiden.

Gemeinsame Posts oder Storys lassen auf sich warten. Bei Jannik herrscht seitdem regelrechte Funkstille.

Yeliz zeigt sich da zwar etwas aktiver, doch sie äußerte sich bislang nicht weiter zu dem Paris-Thema und klammerte Jannik in einer aktuellen Fragerunde auf Instagram zudem komplett aus.