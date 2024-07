Yeliz Koc über schmerzhafte Fuß-OP: Darum musste die Influencerin unters Messer

Hannover - Schon als junges Mädchen musste sich Yeliz Koc (30) einer schmerzhaften Operation an beiden Füßen unterziehen. Den Grund dafür teilte sie jetzt mit ihren Followern auf Instagram.

Da beide Füße laut Yeliz gleichzeitig operiert wurden, musste sie die schmucklosen Treter entsprechend an beiden tragen. "War auf jeden Fall nicht schön", erinnert sich die Influencerin in ihrer Story.

"Ich war sehr, sehr jung, hatte höllische Schmerzen, daran erinnere ich mich noch, und musste dann so fette Schuhe tragen." Gemeint sind vermutlich die wenig dekorativen Vorfußentlastungsschuhe, die Patienten nach erfolgter Operation tragen müssen, um den Vorderfuß, wie der Name sagt, zu entlasten.

Demnach hatte sie damals - wann genau die OP durchgeführt wurde, wisse sie nicht mehr - an beiden Füßen einen sogenannten Hallux valgus.

Das Ergebnis: eine große Narbe und außerdem eine Titanplatte im Fuß. Den rechten müsse sie nun eigentlich ebenfalls noch einmal operieren lassen, will es aber nicht noch mal machen. Nicht etwa aus Eitelkeit wegen des Schuhs.

"Mein rechter Fuß tut in jedem Schuh weh, weil der Knochen noch immer an der Seite ist und dagegen drückt." Beim linken Fuß reiße immer wieder die Narbe auf, so Yeliz. Obendrein habe sie durch die eingesetzte Titanplatte wiederkehrend Schmerzen, sobald ihr etwas darauf falle. Nachvollziehbar, dass Yeliz wenig euphorisch einer weiteren Behandlung entgegenblickt.

Yeliz habe die Fehlstellung "leider" von ihrem Vater geerbt, dem früheren türkischen Fußballer Savaş Koç (61).