Yeliz Koc und Jannik Kontalis: Bestätigen sie mit diesen Hinweisen ihr Liebes-Comeback?

Yeliz Koc (31) und Jannik Kontalis (28) machen kein großes Geheimnis aus ihrem Liebes-Comeback. © Screenshot/Instagram/yelizkoc, jannikkontalis (Bildmontage)

Schon seit einigen Tagen brodelt die Gerüchteküche um ein mögliches Liebes-Comeback der beiden "Make Love, Fake Love"-Stars, nachdem Yeliz Jannik völlig überraschend beim gemeinsamen Mittagessen in ihrer Story gezeigt hatte.

Dazu tauchten dann auch Fotos von aufmerksamen Fans auf, die das einstige Paar Händchen haltend in Südafrika beobachtet haben wollen - dort, wo gerade auch die neue Staffel "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen" gedreht wurde.

Die Teilnahme der beiden war bereits bekannt. Doch sie scheinen sich während der Dreharbeiten tatsächlich auch wieder nähergekommen zu sein.

Offiziell bestätigt wurde das zwar noch nicht. Doch in Janniks Instagram-Story tauchte in der Nacht zu Sonntag bereits ein weiterer vielsagender Hinweis auf: Zurück in Deutschland zeigte er sich in weiblicher Begleitung in der Badewanne.

Auf dem Foto ist neben viel Schaum auch die Hand einer Frau zu sehen. Die langen Fingernägel und die Ringe lassen wenig Zweifel zu: Bei seiner Begleitung handelt es sich um Yeliz!