Yeliz Koc schämt sich für ihre Teilnahme bei "Prominent getrennt"

Hannover - Bei Yeliz Koc (31) hat sich das Liebes-Rad zum Jahresende noch einmal ordentlich gedreht. Doch was wurde eigentlich aus ihr und Leandro (24)?

Nach den Dreharbeiten zu "Love Island VIP" sei es zwar noch zu einem Treffen gekommen. "Wir haben aber beide gemerkt, dass wir keine Gefühle füreinander entwickelt haben", so Yeliz. Es sei gut möglich, dass ihnen da auch die weite Entfernung im Weg gestanden hätte.

Offenbar hat es zwischen Leandro und Yeliz also nicht weiter gefunkt. Doch jetzt äußerte sie sich endlich noch mal ganz offiziell in einer Instagram -Fragerunde dazu. "Bist du mit Leandro zusammen?", wollte da nämlich ein Follower ganz konkret von ihr wissen. Und die Hannoveranerin antwortet klipp und klar: "Nein."

Yeliz Koc (31) und Jannik Kontalis (28) haben in der "Villa der Verflossenen" offenbar wieder zueinandergefunden. © RTL

Aktuell sieht es ganz danach aus. Denn nach ihrer gemeinsamen Teilnahme bei "Prominent getrennt" wurden Yeliz und Jannik bereits in der Öffentlichkeit gesichtet.

Vertraglich scheinen sie auch nicht an ein Versteckspiel gebunden zu sein. "'Prominent getrennt' ist kein Dating-Format", erinnerte Yeliz dazu ihre Fans. Den Vorwurf vieler Zuschauer, dass sie damit aber auch zu viel spoilern könnten, wies sie zurück: "Ist doch egal, ob Jannik und ich da als Paar rausgehen. In der Show geht es um so viel mehr."

Dabei deutete sie auch an, dass sie sich mit den anderen Kandidaten nicht so gut verstanden hätten.

"Schäme mich dafür, dass ich dabei war", so Yeliz. Die neue Staffel beschrieb sie außerdem als "asozial" und "fremdschämend".