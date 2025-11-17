YouTube-Star verlässt Köln! Hierhin wandert Felix von der Laden endgültig aus
Köln - Etwas mehr als ein Jahr nach seinem Liebes-Aus mit Influencerin und DJane Chany Dakota (29) zieht YouTuber Felix von der Laden (31) einen drastischen Entschluss.
Seit fast 15 Jahren ist der Influencer inzwischen schon mit seinen Videos im Netz erfolgreich, sammelt seitdem permanent neue Follower.
Jetzt zieht der 31-Jährige aber einen Schlussstrich auf deutschem Boden und wandert aus - nach Mallorca!
Das hat Felix von der Laden in einem seinem neuesten YouTube-Video erzählt und seine 3,2 Millionen Fans auf der Plattform über sämtliche Hintergründe aufgeklärt. In dem knapp 18 Minuten langen Streifen lässt er die letzten Jahre Revue passieren - insbesondere die Corona-Pandemie habe ihn vor fünf Jahren zum Umdenken bewogen.
Hintergrund sei gewesen, dass sich von heute auf morgen alles ins Homeoffice verlagert habe und er erkannt habe, nicht mehr allzu viel Spaß am Leben eines Geschäftsführers und Unternehmers zu haben.
Stattdessen wollte er sich wieder auf das konzentrieren, was ihm jahrelang die meiste Freude bereitet hat: das Produzieren von Videos.
Felix von der Laden gibt Luxus-Wohnung auf
Ganz neue Zelte muss er auf Mallorca aber nicht aufschlagen.
Denn schon vor zweieinhalb Jahren hatte sich der Influencer eine luxuriöse Villa gekauft, um zwischen den Kölner Kranhäusern und der Baleareninsel hin und her zu flanieren.
"Die meisten Drehs finden in Europa statt - da komme ich von Mallorca aus super einfach hin. Dann hat die Location meistens gutes Wetter. Und - nächster Pluspunkt - es ist eine europäische Demokratie, die Gesellschaftsform, in der ich aufgewachsen bin und die ich schätze. Als EU-Bürger ist es außerdem sehr leicht, nach Spanien zu gehen", schildert der 31-Jährige seine Beweggründe.
Seine Kölner Luxus-Wohnung gibt der Internet-Star derweil komplett auf. "Spätestens seit diesem Jahr, wo ich auf Mallorca auch mein privates Glück gefunden habe, war für mich klar, das hier aufzugeben. Ich werde Köln, Freunde und Familie vermissen."
Titelfoto: Imago / Eibner