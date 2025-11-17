YouTube-Star verlässt Köln! Hierhin wandert Felix von der Laden endgültig aus

Köln - Etwas mehr als ein Jahr nach seinem Liebes-Aus mit Influencerin und DJane Chany Dakota (29) zieht YouTuber Felix von der Laden (31) einen drastischen Entschluss.

Im Sommer 2023 legte Felix von der Laden den Grundstein für seine Auswanderung nach Mallorca. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Felix von der Laden

Seit fast 15 Jahren ist der Influencer inzwischen schon mit seinen Videos im Netz erfolgreich, sammelt seitdem permanent neue Follower.

Jetzt zieht der 31-Jährige aber einen Schlussstrich auf deutschem Boden und wandert aus - nach Mallorca!

Das hat Felix von der Laden in einem seinem neuesten YouTube-Video erzählt und seine 3,2 Millionen Fans auf der Plattform über sämtliche Hintergründe aufgeklärt. In dem knapp 18 Minuten langen Streifen lässt er die letzten Jahre Revue passieren - insbesondere die Corona-Pandemie habe ihn vor fünf Jahren zum Umdenken bewogen.

Hintergrund sei gewesen, dass sich von heute auf morgen alles ins Homeoffice verlagert habe und er erkannt habe, nicht mehr allzu viel Spaß am Leben eines Geschäftsführers und Unternehmers zu haben.

Stattdessen wollte er sich wieder auf das konzentrieren, was ihm jahrelang die meiste Freude bereitet hat: das Produzieren von Videos.