Fällt Yvonne Woelke hier auf einen Instagram-Marketing-Trick rein? "Ist ein bisschen peinlich"

Hamburg - Huch, was hat Yvonne Woelke (41) denn da im Gesicht? Anscheinend ihre neueste Errungenschaft, die gegen "hängende Wangen" helfen soll. Neben ihrem neuen Beauty-Spielzeug hält die Schauspielerin aber noch weitere Neuigkeiten bereit.

Schauspielerin Yvonne Woelke (41) hat sich ein neues, kurioses Gerät für ihr Gesicht zugelegt. © Screenshot Instagram/yvonnewoelke

Es scheint, als würde die ehemalige "Miss Germany" noch immer viel Wert auf ihr Äußeres legen. Fürchtet sich die 41-Jährige etwa gewaltig vor dem Altern und hat sich deshalb eines dieser kuriosen Geräte aus diversen Instagram-Anzeigen zugelegt?

In ihrer Story nahm sie die Follower am Dienstagabend mit und zeigte, wie und wofür man ihre neueste Errungenschaft verwendet.

"Ich wollte Euch ein Teil präsentieren, was ich echt cool fand. Mittlerweile finde ich es gar nicht mehr so cool, aber ich präsentiere es Euch trotzdem. Ist mir zwar ein bisschen peinlich, aber ich mache es. Aber nicht lachen, okay?", erklärte sie auf Instagram. "Ich finde das schon etwas speziell. Irgendwie habe ich mir darunter etwas anderes vorgestellt. Im Internet sieht es immer anders aus, als wenn man es dann live vor sich hat", stellte die Schauspielerin fest.

Zu Anfang der nächsten Story-Sequenz hört man dann nur ein dumpfes Rauschen, bis sich die Blondine plötzlich mit einem weißen Gerät, das um ihren Hals geschnürt ist, zeigt. Das Teil erinnert an ein Halstuch, das man Kindern bei einer Mumps-Erkrankung umbindet.

Dieses kuriose Etwas "soll gegen Hängebäckchen helfen", erklärte die Moderatorin. "Das ist voll das geile Gerät", findet sie, auch wenn es so scheint, als würde es ihr in der Anwendung Schmerzen verpassen. "Na ja, ich probiere das jetzt mal aus. Man wird ja nicht jünger, ne?", verabschiedet sie sich bei ihren Followern ins Schlummerland.

Ob dieses mutmaßliche Instagram-Produkt wirklich hält, was es verspricht? Yvonne Woelke jedenfalls scheint dem Motto nachzugehen: "Wer schön sein will, muss leiden."