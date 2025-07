Nach tragischem Verlust: Finden Yvonne Woelke und Janina Youssefian wieder zusammen?

Nach 13 Jahren endete die Freundschaft von Janina Youssefian (42, l.) und Yvonne Woelke (46) abrupt. Gibt es jetzt wieder Hoffnung? © Bildmontage: imago/APress / Instagram/yvonnewoelke

"Auch wenn du mir Schmerz zugefügt und Unwahrheiten über mich verbreitet hast, kann und will ich in diesem Moment all das beiseitelegen", schreibt die 46-Jährige in ihrer Instagram-Story zu einem gemeinsamen Bild mit ihrer früheren Freundin.

Mit diesem Moment meint die Schauspielerin den Tod von Janinas Mutter, die am Samstag in einem Krankenhaus in Hamburg verstorben ist.

"Von Herzen möchte ich dir mein tiefstes Beileid aussprechen. Es zerreißt mir das Herz, dass du in so jungen Jahren erst deinen Vater und jetzt noch deine geliebte Mama verloren hast", so Yvonne.

Sie glaube fest daran, dass ihre Eltern Janinas Stärke sehen und mit Stolz auf sie blicken würden. "Egal, was zwischen uns passiert ist - jetzt zählt nur, dass du nicht allein bist. Ich schicke dir von Herzen ganz viel Kraft", so die Schauspielerin.

Können die warmen Worte das kitten, was zwischen den beiden liegt?

Ein einfaches "Danke", oder besser gesagt ein fehlendes, war der Auslöser für den großen Bruch. Das war zumindest der Grund, den Janina vor nunmehr zwei Jahren aufgeführt hat.