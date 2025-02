"Nicht übertrieben": Darum trägt Yvonne Woelke bei "Promis unter Palmen" eine Krone

Hamburg/Berlin - Beim viel diskutierten Einzug von Yvonne Woelke (46) bei "Promis unter Palmen" fiel vielen Zuschauern ein besonderes Accessoire auf: Die Schauspielerin trug eine Krone beziehungsweise ein Diadem, was sie in ihrer Instagram-Story nun näher erklärte. In einem mehrere Minuten langen Beitrag wandte sie sich direkt an ihre Follower.