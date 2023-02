Yvonne Woelke sorgt mit neuem Video für Diskussionen unter ihren Followern

Unter dem Video waren die Meinungen gespalten. Viele Follower griffen Woelke für ihre vermeintliche Affäre mit Peter Klein an. "Den Sturm hast doch du ausgelöst? Was redest du?", lautete ein Kommentar.

Dort zeigte sich die 41-Jährige in einem schwarzen kurzen Kleid in einem australischen Hotel. Dazu schrieb sie: "Da war die Welt noch in Ordnung, bevor der Sturm kam." Vom folgenden Drama hatte sie zu diesem Zeitpunkt noch keine Ahnung.

Während die Kandidaten im australischen Dschungel um die Krone kämpften, sollen sich die beiden Begleitpersonen Woelke und Klein im "Hotel Versace", wo sie untergebracht waren, miteinander vergnügt haben. So lautet zumindest der Vorwurf von Iris Klein (55). Obwohl keiner des Trios an der diesjährigen Staffel teilgenommen hat, waren sie DAS Thema und interessierten viel mehr als die spätere Siegerin Djamila Rowe (55).

Von ihren Followern erhält die 41-Jährige allerdings auch viel Unterstützung. © Screenshots/Instagram/yvonnewoelke

Es gab allerdings auch eine große Anzahl von Followern, die die Hassnachrichten gegen das Model kritisierten und sie in Schutz nahmen. "Es weiß am Ende doch keiner, was da wirklich abgelaufen ist. Nur die drei Beteiligten. Und wie die Ehe davor schon gelaufen ist, weiß hier auch niemand. Trennungen passieren, nicht immer schön, aber es ist nun mal so!", lautete einer der positiven Kommentare.

Entsprechend gab ein weiterer User zu bedenken, dass niemand außer den Beteiligten wisse, wie die Ehen vorher waren. Niemand würde ohne Grund fremd gehen, schrieb er.

"Und da gehören immer zwei bzw. vier zu. Die einen, die fremd gehen, die anderen, die dazu beitragen, dass es überhaupt so weit kommt. Ihr lasst anscheinend euren Frust ab, den ihr im wahren Leben nicht loswerden könnt. Wart ihr dabei als die beiden Sex hatten? Wisst ihr wie es lief oder nicht?"

Was letztlich wirklich im Hotel in Australien zwischen Woelke und Klein passiert ist, wissen wohl nur die beiden.