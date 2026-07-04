Drama um Eric Stehfest: Nach Liebes-Enthüllung macht ihm eine andere Vorwürfe
Eichsfeld/Weißenfels - War es das bereits wieder mit der Liebes-Idylle? Nachdem Schauspieler Eric Stehfest (37) erst am Donnerstag seine neue Beziehung enthüllt hatte, macht ihm nun Stylistin und Influencerin Jenny König harte Vorwürfe. Demnach soll ihr der "Promis unter Palmen"-Star zuvor noch Avancen gemacht haben - und das offenbar nicht zum ersten Mal.
"Ich musste gestern zum ZWEITEN Mal über einen Instapost erfahren, dass er 'die große Liebe' gefunden hat", schrieb die Sachsen-Anhalterin am Freitag in ihrer Instagram-Story. Zunächst scheint es dabei, als wolle sie den Namen des Mannes, der ihr so viel Unglück bereitet, bewusst nicht nennen. Dann jedoch: "Bin menschlich super enttäuscht von Eric Stehfest."
Der ehemalige GZSZ-Star machte am Donnerstag seine Beziehung zu Tätowiererin Sarah Scheil bekannt, postete dazu ein rührseliges Statement auf Instagram, in dem er sich als den "glücklichsten Mann der Welt" bezeichnet. In einem Interview mit "Bild" erklärte er daraufhin sogar noch, dass als nächstes die Scheidung von Ex-Frau Edith (30) folge, "weil ich Sarah gerne heiraten möchte".
Für Jenny König ist all dies offenbar ein Schock. Dabei war es offenbar nicht das erste Mal, dass Eric mit ihren Gefühlen spielte. "Er hat mir vor allem Ende Mai hoch und heilig versprochen, dass das nicht nochmal so passiert 'wie damals mit Franzi'", schreibt sie in ihrer Story.
Zur Erinnerung: Eric Stehfest und Reality-Sternchen Franziska Temme (31) hatten sich bei den Dreharbeiten zu "Promis unter Palmen" kennengelernt und waren sich dabei nähergekommen. In einem Interview mit TAG24 im Februar sprachen die beiden bereits von "schon mehr" als Freundschaft. Kurz darauf folgte jedoch das Aus.
Jenny König über Ärger mit Eric Stehfest: "Wurde einfach blockiert"
"Ich hab zehn Monate meiner Zeit in ihn investiert. Er hat mir eine Illusion aufgebaut, dass mein Kopf komplett auf ihn fixiert war. Wir hatten Pläne und ich dachte wirklich, es ist was Besonderes", enthüllte Stylistin Jenny nun über ihren angeblichen Kontakt zu Eric Stehfest.
Statt der großen Liebe soll nun jedoch der Kontaktabbruch gefolgt sein. "Gestern meinte er, er möchte seinen Frieden, weil beide hätten ja so viel durchgemacht. Danach wurde ich einfach blockiert."
Die Influencerin nehme es jedoch erhobenen Hauptes hin: "Ich bin froh, nicht mehr in einem Luftschloss zu leben aus Lovebombing und Ghosting. So geht man nicht mit Menschen um."
Stehfest wollte sich zu dem Statement nicht äußern. Nur so viel: "Von ihr (Jenny, Anm. der Red.) wurden gravierende Infos ausgelassen", wie er auf Anfrage des TAG24-Formats "trashkurs" sagte.
Titelfoto: Montage: Screenshots / instagram.com/jennykoenig._ + instagram.com/EricStehfest