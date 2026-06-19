Outfit-Zoff bei Lufthansa: Sommerhaus-Star erhebt schwere Vorwürfe

Berlin - Große Aufregung am Flughafen bei Fitness-Influencerin und " Ex on the Beach "-Star Edda Pilz (24): In einem Video schildert sie einen Vorfall vom Boarding, bei dem sie wegen ihres Outfits nicht sofort ins Flugzeug gelassen wurde.

Für Edda Pilz (24) sind knappe Outfits im Sommer selbstverständlich. © © Screenshot/instagram/edda.elisa

Demnach habe eine Mitarbeiterin am Check-in-Schalter zu ihr gesagt: "So kannst du nicht einsteigen." Der Grund sei ihr Outfit gewesen. Die Influencerin trug einen knappen Sportanzug – bei sommerlichen Temperaturen von rund 30 Grad sei für sie eine kurze Hose und ein bauchfreies Top völlig normal gewesen.

Was danach folgte, sorgt bei der "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin für Unverständnis. Die Lufthansa-Mitarbeiterin soll gefordert haben: "Du musst dich anziehen."

Edda habe daraufhin eine Jacke übergezogen, sei jedoch erneut aufgefordert worden, diese zu schließen. "Dann meinte sie auch noch, wegen mir würde sich der ganze Flug verspäten", so Edda weiter.

Besonders ärgert sie sich über den Umgangston. Es gehe nicht nur um Regeln, sondern vor allem darum, "wie man mit Leuten spricht."

Um welchen Flughafen es sich handelt, ist bislang nicht bekannt, es könnte sich angesichts ihres Wohnorts in Berlin jedoch um den Hauptstadt-Airport BER handeln.